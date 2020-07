Annaba «Pas question de laisser tomber»Ce sera certainement une célébration inédite sur fond de coronavirus, cette année pour ce rituel religieux, que les Annabis ne sont pas près d'abandonner pour autant. Le confinement ne va pas annuler l’Aïd à AnnabaLe confinement ne va pas annuler l’Aïd à Annaba Si la propagation du coronavirus promet à beaucoup une fête religieuse austère, le cas n'est pas pareil dans son ensemble. Car, bien que, l'Aïd El Adha soit marqué cette année par le confinement partiel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, cela ne semble pas déranger outre mesure, les Annabis qui tiennent jalousement à cette tradition religieuse. Les communes et localités de la wilaya, comme partout ailleurs dans le pays, vivent déjà, au rythme de la fête. Certes, les signes de la gaieté qu'apportaient les potaches en pareilles occasion, avec les combats de leurs moutons, manquent au décor, mais le rituel lui, sera tout de même au rendez-vous. Bien que la pandémie du coronavirus ait enflammé les prix des moutons...son achat reste incontournable pour les familles annabies. Ce mouton qui procure joie et bonheur aux enfants surtout, est aussi source d'entrées pécuniaires, pour d'autres. Malheureusement, cette année la conjoncture sanitaire a effacé le décor annonciateur de l'approche de la fête du Sacrifice. Pour la première fois, depuis des années, les rues et quartiers de Annaba, ne dégagent pas l'odeur des bottes de foin qu'on vendait par petits tas. Toutefois, les petits métiers de la circonstance, tentent de résister à la situation sanitaire. Puisque, tout en observant les mesures de protection, port de bavettes, notamment les rémouleurs ont fait leur réapparition, dans les rues, pour aiguiser couteaux et autres accessoires contondants utilisés pour le sacrifice. Il y a aussi la mise en vente de toute une panoplie d'objets hétéroclites, incontournables et nécessaires au rituel. Des cordelettes et des pompes pour gonfler le mouton sont proposées par des jeunes revendeurs en pleine rue. Par ailleurs, hormis, la vente clandestine de moutons, qui persiste dans les rues cachées de certains quartiers de la ville, ce commerce juteux des spéculateurs a disparu. Car convient-il de noter, 11 points viennent d'être désignés par les pouvoirs locaux, pour la vente des moutons. Ces points de vente seront ouvert de 8h du matin à 17h le soir. Depuis Annaba commune et Sidi Amar jusqu'à Chétaibi et Aïn El Berda en passant par El Hadjar et Berrahal entre autres, les familles pourront acheter le mouton du Sacrifice, tout en observant bien entendu, les mesures barrières, pour éviter toute contamination. L'obligation du respect de ces mesures, relève en premier lieu de la responsabilité des autorités publiques. Mais aussi, du degré de sensibilisation des uns et des autres. Car, la mise en place des mesures de prévention sur le marché de bétail nécessite un bon encadrement avec la présence constante des services de sécurité. Par ailleurs, il est souligné que, bien que l'impact du confinement, ait plongé plusieurs familles dans la précarité et la pauvreté, il n'en demeure pas moins que, la célébration reste maintenue. Certains recourent à l'endettement, d'autres à l'hypothèque de leurs bijoux, pourvu que, ce sacrifice, se fasse dans la foi. En conclusion, ni la pandémie de Covid-19 ni la dégradation du pouvoir d'Achat n'ont eu raison de la célébration de la fête de l'Aïd El Adha à Annaba. Cette ville où, les pendules sont, depuis une semaine, réglées à l'heure du sacrifice et, où les préparatifs s'annoncent avec l'effervescence dans les marchés, qui a atteint son comble. C'est pour dire que, Aïd El Adha version 2020 sera en «mode Covid-19», et restera gravée dans les mémoires. Wahida BAHRIWahida BAHRI 18-07-2020