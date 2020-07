Situation sanitaire Alger, Oran et Sétif dans la zone rouge :Mercredi 554 nouveaux cas confirmés de contamination à la Covid-19. Jeudi : 585 autres cas recensés et vendredi : 593 cas enregistrés à travers l’ensemble du territoire. La contagion est en train de s’accélérer, comme l’ont prévu de nombreux médecins, dans un environnement marqué par le relâchement total d’une grande partie des Algériens, pour qui la distanciation physique et le port du masque passent en dernière position des priorités, malgré les multiples appels au respect des gestes barrières. Ni l’état des hôpitaux, ni l’épuisement physique et psychologique des personnels soignants ne semblent prendre avec une certaine catégorie de citoyens, persistant dans leur désinvolture irresponsable. Dans certaines wilayas, la situation est en passe de devenir critique, comme à Oran, qui a enregistré respectivement 58 cas, 71 cas et 89 cas en 3 jours. Même configuration au niveau de la capitale (31 cas, 62 cas et 80 cas), ou encore Sétif (58 cas, 98 cas et 58 cas). Dans cette wilaya, qui vient de recenser le décès d’un chirurgien, la situation semble se compliquer davantage. Selon le bilan quotidien, communiqué hier par le comité scientifique, et en plus d’Alger, de Sétif et d’Oran, d’autres wilayas montrent des signes inquiétants. Bouira a enregistré 42 nouveaux cas. Elle est suivie par Blida (38 nouveaux cas), Djelfa (33 nouveaux cas), Tizi-Ouzou (31 nouveaux cas), Béjaïa (20 nouveaux cas), Laghouat (16 nouveaux cas), Batna (15 nouveaux cas), M’sila et Tipasa (13 nouveaux cas chacune), Boumerdès et Tlemcen (11 nouveaux cas chacune), Ouargla et Tissemsilt (10 nouveaux cas chacune), Tindouf (9 nouveaux cas), Constantine (8 nouveaux cas), Mila et Biskra (7 nouveaux cas chacune), Khenchela, Tiaret et Bordj Bou Arreridj (6 nouveaux cas chacune), El Oued et Oum El Bouaghi (5 nouveaux cas chacune), Médéa et Adrar (4 nouveaux cas chacune), Souk Ahras, Annaba et Jijel (3 nouveaux cas chacune), Skikda et El Tarf (1 nouveau cas chacune). Alors que Tébessa et Guelma, pour ne prendre en exemple que les wilayas de l’Est, n’ont enregistré aucun nouveau cas, selon le dernier bilan. Dans le même contexte, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales a annoncé, hier, la levée totale du confinement sanitaire au profit de quatre communes de la wilaya d'El Oued dans le cadre de l’allègement des mesures de lutte contre la propagation du nouveau virus corona. Il s'agit des communes Taleb Larbi, Béni Guecha, Douar El Ma et M'Rara et ce à compter d’aujourd’hui. Alors qu’en ce qui concerne les communes d'El Oued, El M'Ghair, Kouinine et Djamaa, il a été décidé un réaménagement des horaires du confinement sanitaire, désormais de 16h à 5 h du matin pour une période de 10 jours à compter d’aujourd’hui. M.M :