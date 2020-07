17 Juil 2020 Actualité CHU de Sétif Un chirurgien emporté par le coronavirus; 17 Juil 2020 Actualité 65 fois Le médecin en chirurgie générale, Othmane Berouel, praticien au Centre hospitalo-universitaire, CHU- Mohamed Abdelnour Saadana à Sétif est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, des suites de son infection au coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès des responsables de cette structure de santé. Dans une déclaration à l’APS, la même source a précisé que le chirurgien décédé, âgé de 56 ans, était sous traitement médical au service de réanimation du CHU- Abdelnour Saadana pendant deux semaines et que son état s’était aggravé suite à son infection par le coronavirus. Le défunt Berouel était un des chirurgiens les plus connus dans la région et un des membres bénévoles de l'association caritative locale "Al Kawafil Al Tébiya-Stif El Khir". Ses collègues devront se regrouper dans la cour du CHU pour lui rendre un ultime hommage avant l’accomplissement de la prière sur le mort et son enterrement au cimetière Sidi Hider (Est de Sétif), selon la même source. Le décès du chirurgien Othmane Berouel, originaire de la ville de Merouana dans la wilaya de Batna, est le troisième parmi le personnel du secteur de la santé de la wilaya de Sétif en une semaine, rappelle-t-on. Le secteur de la santé à Sétif a été endeuillé, auparavant par la perte du chef de service radiologie des urgences médicochirurgicales du CHU- Mohamed Abdenour Saâdna et également d'une infirmière qui exerçait à l'hôpital d'Ain Kebira (Nord Sétif).