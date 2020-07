Hopital Didouche Mourad La gendarmerie enquête sur l’agression de médecins

17 Juil 2020 Constantine Mourad La gendarmerie enquête sur l’agression de médecins:A l’évidence, malgré l’annonce par le gouvernement de mesures sévères visant les auteurs de violences physiques commises contre les membres du corps médical ou paramédicale des établissements de santé publique , plus particulièrement les structures engagées dans la lutte contre le Covid-19, les agressions contre les médecins de ces services n’ont pas cessé.Preuve en est la dernière agression subie par les membres de cette corporation mardi dernier dans l’établissement hospitalier de Didouche Mourad à Constantine ; Selon les informations recueillies auprès de cet établissement, des médecines, des membres du personnel paramédical et de simples agents ont été victimes d’insultes suivies d’agressions physiques de la part d’un groupe important d’individus venus récupérer une parente atteinte du Coronavirus soignée dans cet établissement et ayant reçu le visa de sortie.Aussitôt après cet incident, le corps de santé de l’hôpital, dans toutes ses composantes, a observé mercredi matin au sein de l’établissement un sit-in de protestation où il a exprimé son ras-le-bol de ces actes indignes portant atteinte à l’intégrité morale et physique de la corporation , qui ont tendance à se répéter. Et d’exiger aussitôt l’instauration dans les plus brefs délais de mesures de protection et de sécurité dissuasives dans les services où ils activent pour accueillir et soigner les personnes contaminées par ce virus. Leurs doléances ont été aussitôt satisfaites puisque les membres de la brigade de gendarmerie nationale de Didouche Mourad, appelés à la rescousse, les ont assuré de la suite à donner à cette agression. Les agents concernés de l’hôpital ont été priés à déposer plainte auprès de la gendarmerie et du procureur de la république territorialement compétent lequel leur aurait indiqué que les agresseurs seront arrêtés, jugés et condamnés. La gendarmerie a,d’ailleurs, installé à l’intérieur de l’hôpital un piquet de sécurité travaillant en permanence de 8h du matin à minuit, avons-nous appris en outre de source syndicale.Sur le même sujet, nous avons appris que le tribunal de Ziadia à Constantine à condamné jeudi à trois ans de prison ferme l’agresseur du médecin exerçant au service Covid 19 du Chu Dr Benbadis de Constantine qui, la semaine passée s’était rendu coupable de violence contre ce médecin lui causant une fracture du nez. A M