"ER" 19 Juil 2020 Annaba Lutte contre le Coronavirus Le wali appelle au respect des gestes barrières:Le wali d’Annaba, soucieux de préserver la wilaya de la propagation du corona virus a encore lancé, hier matin, un appel à la population lui recommandant d’appliquer de simples gestes barrières qui ne demandent aucun effort. En effet le wali n’est pas à sa première intervention pour demander un peu de discipline et de respect afin de voir Annaba au moins revenir aux premiers jours de l’apparition de la pandémie. « Annaba dont tous les quartiers sont infectés peut sortir de cette situation alarmante en une dizaine de jours » insiste M. Berrimi. Cela est possible si on évite les rassemblements dans les quartiers, l’organisation de mariages ou d’assister à des funérailles. Le port de la bavette ou du masque est devenu indispensable et obligatoire. De plus on doit se laver souvent les mains à l’eau et au savon, appliquer du gel hydro alcoolique et surtout ne sortir qu’en cas d’absolu nécessité. Va-t-on voir les annabis suivre ces conseils combien salvateurs. Vont-ils appliquer les gestes les plus élémentaires pour arrêter cette maladie qui est en train d’élargir son champ de contamination ? On doit réagir favorablement car il y va de la santé pour ne pas dire de la vie de nos familles, nos proches, nos voisins et nos compatriotes. Rappelons nous les premiers jours de la déclaration du coronavirus, on cherchait désespérément des bavettes ou des masques, on achetait des gants de protection et on s’approvisionnait en flacons de gel hydro alcoolique. Pourquoi ne pas continuer à le faire ? La wilaya à elle seule a distribué gratuitement plus de 300 000 masques et cela sans prendre en compte ceux qui ont été remis aux citoyens par plusieurs associations caritatives. Ahmed Chabi