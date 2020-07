"L Q O"Lundi 20 juillet 2020" UNE RAISON SANS SENS"par Abdou BENABBOU Dans ces moments pénibles, soumettre aux fidèles des béliers à 60.000 dinars et plus est une condescendance qui torture la conscience. Le supposé acte de foi devient une insulte à la religion et vendeurs comme acheteurs deviennent des blasphémateurs qui bafouent l'esprit et la raison d'une fête, transformant ainsi une religion sacrée en registre de commerce ouvrant la voie à l'orgie et à l'inconscience. 60.000 dinars sont l'équivalent de trois fois le SMIG et dans ce cas de figure particulier, il est à se demander ce qui reste de sacré et de religieux quand ce n'est plus le bélier qui serait à égorger mais bien les fidèles qui sont offerts à l'autel du sacrifice. En d'autres termes plus crus, c'est ce pourquoi le sacrifice tient sa raison d'être qui est perverti pour que soit remis à l'honneur le contraire de son préconçu. Un tel détail à lui seul suffit à mettre à bas toute intention de projeter une économie nationale basée sur la retenue et la circonspection et pour s'orienter vers une gestion intelligente et rationnelle. Il est impossible de contraindre la raison à la nécessité de réformer quoi que ce soit tant que la culture de l'irrationnel trône en reine. Le cas n'est pas isolé et la pléthore des exemples sur des comportements et des conduites déraisonnées prête à croire qu'une bonne partie d'Algériens a la manie de se laisser aller à un masochisme sans nom transfigurant les rapports sociaux. On ne peut demander à l'Etat une juste rigueur dans sa gestion du pays alors que l'on est incapable de gérer sa propre cellule familiale. Ou alors il est légitime et patent de constater que l'interconnexion de deux gestions qui se nourrissent mutuellement est à l'évidence la principale source de la grande crise économique et sociale que nous vivons. La pandémie n'aura été que l'intrus qui est venu sans crier gare mettre à nu les multiples travers d'une société qui marchait sur la tête mettant en avant les seules armes de l'irréflexion et de la fatalité imbécile. Une telle culture généralisée qui est allée même jusqu'à donner de nouveaux sens à la mendicité dénaturant totalement tous les sens de la raison et de l'objectivité, ne présage rien de bon pour l'avenir du pays.