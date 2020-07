COVID-19. Durant ces derniers 14 jours, l’Algérie a enregistré l’un des des taux d’augmentation des contaminat

"A P P" ABDOU SEMMAR - 25 JULY 2020 COVID-19. Durant ces derniers 14 jours, l’Algérie a enregistré l’un des des taux d’augmentation des contaminations les plus élevés dans le monde:Durant ces 14 derniers jours, l’Algérie a enregistré un taux d’augmentation très élevé des nouvelles contaminations au COVID-19. L’Algérie a connu, en effet, une augmentation de 63 % du nombre des nouveaux cas positifs au COVID-19. Il s’agit de l’un des taux les plus élevés dans le monde depuis le 11 juillet dernier. Ce qui démontre que l’Algérie est devenu un effrayant foyer épidémiologique de la pandémie. La plateforme scientifique en ligne Our world in data qui propose des datavisualisations très complètes (cartes et courbes) paramétrables afin de suivre en direct l’évolution mondiale de la pandémie du COVID)19 place l’Algérie en “rouge” concernant les évolutions inquiétantes des contaminations ou infections à la COVID-19.