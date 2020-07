"APS" : Mercredi, 29 Juillet 2020 14:53" Aïd El Adha: la collecte des peaux des sacrifices n’aura pas lieu à cause du Covid-19 :ALGER - L’opération de collecte des peaux de moutons sacrifiés a l’occasion de l’Aïd El Adha n'est pas prévue pour l’Aid de cette année à cause de la pandémie de Covid-19, a affirmé mercredi à Alger, le directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.