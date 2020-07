"E R"28 Juil 2020 Annaba: Vols de matériels au Complexe El Hadjar 7 individus sous contrôle judiciaire:Le vol d’un lot de 10 disjoncteurs, 8 cartes spécifiques et un module de communication, qui a secoué le haut fourneau no: 2, remonte au 1er juillet. Les investigations en profondeur, qui ont duré presque un mois, ont permis aux enquêteurs de la gendarmerie nationale l’interpellation de nombreux suspects. Au total 13 personnes mises en cause dans cette affaire, âgées entre 31et 54 ans ont été appréhendées lors des investigations, selon un communiqué de la cellule de communication du groupement de la gendarmerie nationale d’Annaba. Sept d’entre elles ont été placées sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur près le tribunal d’El-Hadjar, précise-t-on de même source. Le reste, soit six individus ont été libérés. Rappelons que cette information donnée par l’Est Républicain lors de la visite des différentes unités du complexe par le ministre de l’industrie et des mines Ferhat Ait Ali Brahim, effectuée la journée du 6 du mois courant. Plus grave encore, le jour même du vol des équipements électrique du Haut Fourneau N°2, des agents de la sûreté interne au nombre de trois, ont été agressés par un groupe d’intrus à l’intérieur du complexe. Ceci intervient quelques temps après la disparition d’un gros câble électrique, long de 3000 mètres. Des cadres de l’usine mettent en évidence l’incompétence des agents de la société du gardiennage SGS, en charge de la sécurité du complexe. « Ces actes n’ont que trop duré. Les vols se multiplient en toute impunité sans que pour autant la SGS n’arrive à mette un terme à cette série de pillage. J’espère que le ministre se penchera sérieusement sur ce volet, qui a énormément porté atteinte au bon fonctionnement de l’usine », a tenu à dénoncer un syndicaliste. Faut-il rappeler que le HF n°2 a été réhabilité entièrement il y a seulement trois années. Mais depuis il a été l’objet de plusieurs arrêts et blocages, ce qui a porté un énorme préjudice à un important investissement, en millions de dollars US. B. Salah-Eddine