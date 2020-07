"E R" 29 Juil 2020 Constantine" Clinique rénale de Daksi Le chef de service radiologie emporté par le coronavirus: Selon des informations recueillies auprès des services de la clinique d’Urologie Néphrologie de la cité Daksi , le chef du service radio de la clinique a été emporté dimanche dernier par le Covid-19, victime d’un arrêt cardiaque consécutif à son infection par ce virus mortel. Il s’agit en l’occurrence de M. Djamel Louafi, marié et père de trois enfants, qui est, également membre du syndicat de l'union générale des travailleurs Algériens (UGTA) de l’établissement. Son décès survenu brusquement n’a pas manqué de provoquer un choc parmi ses collègues ainsi que parmi le corps médical et le corps administratif de la clinique, du fait que le défunt était à son poste la semaine dernière et activait le plus normalement possible. A M.