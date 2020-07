"E R"27 Juil 2020 Constantine" Hopital EL-Bir Les urgences au bord de la rupture:Dans cette situation sanitaire difficile marquée par la progression fulgurante du Covid-19 des membres du personnel médical de l’établissement hospitalier (EH Hôpital) Hafid Boudjemaa de la cité El-Bir ont tenu, à attirer notre attention sur les conditions alarmantes dans lesquelles évolue le service de cette structure médicale, et ce compte tenu de la pléthore de malades qu’il accueille quotidiennement. «Cela ne cesse de provoquer de vives inquiétudes chez les médecins et les infirmiers qui sont quotidiennement en contact direct avec les malades atteints par la Covid-19, des inquiétudes sur leur propre sécurité médicale cela va de soi, d’autant plus que plusieurs d’entre eux ont été contaminés et son mis en confinement », nous a expliqué hier le chef de la section syndicale du SAP (syndicat algérien des paramédicaux), le seul que nous avons réussi ,à contacter. A ce sujet, M. Segaouil Youcef qui a consenti à s’exprimer, nous tiendra des propos fort alarmants sur la structure des urgences médicales en commençant par dire qu’ »il est évident qu’un établissement qui dispose d’une capacité d’accueil de 120 lits ne peut pas aller au-delà de ce chiffre ; Or, il reçoit quotidiennement un grand nombre de malades et cette affluence pose énormément de problèmes au niveau du service des urgences qui explose littéralement».Et d’expliquer que, d’une part, cette structure n’est pas conçue pour recevoir un nombre pléthorique de malades du Covid-19. » Au début où elle n’y avait pas beaucoup d’affluence dans ce bureau, les responsables s’entiraient plus ou moins fort honorablement et ils arrivaient à maitriser la situation. Mais maintenant qu’ils font face à une grande affluence, le service évolue dans une anarchie indescriptible. Imaginez que les médecins et les infirmiers sont, à leur corps défendant, H/24 en contact direct avec les malades de la Covid-19.Secundo, ceci étant la conséquence de cela, l’étroitesse du service ne permet pas d’aménager de « zone verte » pour eux où ils peuvent changer leur équipement de protection et sont obligés de le garder sur eux. Et sur ce point, ils souffrent le martyr.Conséquence : les contaminationsde médecins et infirmiers ont décuplés ces derniers jours. Et ils sont été placés en confinement. « Deux de nos collègues membres du syndicat sont dans ce cas », a tenu à souligner M. Segaouil qui a ajouté que les capacités d’accueil de l’établissement et qu’il faut trouver dans l’urgence des solutions opérationnelles, notamment à propos de l’aménagement d’une zone verte et d’une poste avancé pour l’accueil des malades venus pour consultation. Et de proposer pour cela la salle d’attente se trouvant à l’entrée de l’hôpital. IL terminera en signalant le manque criard de kits de protection pour les uns et les autres. A Mallem