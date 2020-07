"E R" 29 Juil 2020 Constantine" À 48 heures de l’Aïd El Adha La ville croule encore sous les ordures ménagères:Sous l’effet de plusieurs facteurs, tous les quartiers, ou presque, de la ville du vieux rocher croulent sous les ordures ménagères. Les mesures prises dernièrement par l’APC, la réquisition des engins et des moyens des autres entreprises communales, entre autres, n’ont pas suffi, semble-t-il, à assainir la ville de ses déchets. Un constat que tout le monde déplore. En cette période de crise sanitaire, la population de Constantine est exposée à d’autres épidémies si le problème de la grève de l’entreprise communale chargée de la collecte des ordures ménagères n’est pas pris en charge dans les plus brefs délais. Aux risques de propagation de la pandémie, s’ajoutent, ainsi, d’autres risques liés aux déchets ménagers qui sont éparpillés dans les différents coins de la ville. Les habitants de la cité des frères Abbès, appelée communément Oued El Had, ont décidé, hier, en guise de contestation, de mettre carrément le feu dans les déchets de leur quartier. Et l’on revient à dire, encore une fois, que les parties concernées par ce conflit devraient se réunir, et ce, à quelques jours de l’Aïd El Adha. Ce sacrifice est synonyme, incivisme aidant, en termes d’écologie et d’environnement, de beaucoup de désagréments. Le jour de ce sacrifice, la ville se transforme malheureusement en un immense dépotoir à ciel ouvert. La mission des agents réquisitionnés par l’APC risque d’être impossible si le conflit, opposant les deux parties antagonistes, persiste, au grand dam, bien évidemment, de la population. Triste est de constater et de rappeler, à la fois, que l’environnement à Constantine a toujours été le parent pauvre des politiques de développement local, si politique il y a, bien sûr. Un constat d’échec que nul ne pourra occulter. Et c’est bien dommage pour la troisième ville du pays qui peine aujourd’hui à se débarrasser de ses ordures ménagères. M.Kherrab