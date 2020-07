"E R" 28 Juil 2020 Annaba" Coronavirus Tous les accès de la wilaya fermés:La gendarmerie nationale a installé tout un dispositif qui est chargé d’interdire toute entrée ou sortie de la wilaya d’Annaba, du domaine de compétence. Cette décision a été prise en application de l’interdiction de la circulation routière de et vers les 29 wilayas concernées par les mesures de consolidation du dispositif de la prévention contre la propagation de la Covid-19, à l’exception des citoyens détenteurs d’une autorisation de circulation exceptionnelle. «Dans le cadre des mesures préventives mises en place pour la lutte contre la propagation de la Covid-19 et en vertu du décret exécutif n 20-185 du 24 Dou El Kaada 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant prorogation des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), nous rappelons aux usagers de la route l’interdiction de la circulation routière de et vers les 29 wilayas citées dans le décret, à l’exception des citoyens détenteurs d’une autorisation de circulation exceptionnelle», lit-on dans un rappel posté sur la page officielle Facebook «Tariki» relevant du Centre d’information et de coordination de la circulation routière relevant de la GN. Ainsi les barrages fixes installés au pont Cavala chemin de wilaya 107 et 57, barrage à la nouvelle ville Benmostepha Benaouda chemin de wilaya 12 vers Berrahal et Tréat, Gantrat Lehdid de Tréat, chemins de wilaya 107 et 12 menant vers Tréat, Berrahal et Oed El Aneb, le barrage fixe de Oued Zied sur la route nationale44, barrage fixe sur la RN 21 menant vers Chorfa et Aïn Berda, la route menant vers El Horeicha et Chbaita Mokhtar, le barrage sur la RN 44 de l’aéroport Rabah Bitat. Cette décision prendra fin sur injonction des autorités compétentes. Les détenteurs d’autorisations spéciales ne sont pas concernés par cette fermeture des issues de la wilaya. Les routes menant ou venant des wilayas de Souk Ahras, El Tarf, Guelma et Skikda sont ainsi bouclées jusqu’à nouvel ordre. Il fallait s’attendre à cette fermeture des issues de la wilaya devant la situation sanitaire dégradée de à l’inconscience des citoyens qui négligent de porter un masque ou une bavette de protection, d’observer la distanciation sociale etc… Ahmed Chabi