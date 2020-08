"AP+" RÉDACTION ALGÉRIEPART PLUS - 30 JULY 2020" Coronavirus COVID-19 : l’Union européenne retire l’Algérie de sa liste des pays “sûrs”L’Union Européenne a retiré officiellement l’Algérie de sa liste de pays dont les ressortissants sont autorisés à séjourner sur son territoire. Cette liste est basée « en particulier » sur des critères épidémiologiques et est soumise à une révision tous les 15 jours. Elle précise les pays pour lesquels les restrictions aux frontières extérieures de l’UE « devraient graduellement être levées ». Le retrait de l’Algérie intervient alors que le pays observe une recrudescence des cas de contamination, et a enregistré un record quotidien (675) le 24 juillet dernier. Depuis l’enregistrement du premier cas le 25 février, 1.174 décès y ont été recensés. Néanmoins, la recommandation adoptée n’est pas contraignante : chaque Etat membre reste responsable des voyageurs qu’il laisse entrer sur son territoire. Certains, comme l’Italie ou la Belgique, ont choisi de n’ouvrir leurs frontières à aucun touriste en provenance d’un pays non-européen. L’UE tente toutefois de se coordonner pour maintenir la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen. La liste est ainsi actualisée tous les quinze jours, en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19. Elle compte désormais 11 pays : l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du sud, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay, et la Chine avec une condition de réciprocité. Bien qu’ayant quitté l’UE, le Royaume-Uni est considéré comme un pays membre jusqu’à la fin de la période de transition le 31 décembre. Le retrait de l’Algérie suit ceux de la Serbie et du Montenegro. De leur côté, les Etats-Unis, la Russie, le Brésil ou l’Inde restent exclus. Le Maroc a été maintenu dans la liste, mais le pays reste sous surveillance en cas d’aggravation de la situation sanitaire. Source : AFP