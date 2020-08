"E R" 03 Aoû 2020" El Tarf Catastrophe écologique annoncée à Oued Seybouse:Odeurs nauséabondes, couleur inhabituelle de l'eau, de la fange par endroits, des poissons inertes qui remontent à la surface de l'eau, Oued Seybouse qui passe par plusieurs communes de la wilaya d'El Tarf, en l'occurrence Chihani, Besbès ,Dréan ,Chébaita Mokhtar ,n'en finit pas de donner des sueurs froides et de vives inquiétudes aux agriculteurs ,surtout ceux qui irriguent actuellement leurs vergers ,sachant que cet Oued est bordé de part et d'autre par plus de quatre mille hectares de terres agricoles. Méki, un agriculteur de Bija, de la commune de Besbès, nous a déclaré que les agriculteurs ne peuvent plus rester longtemps au niveau de leurs vergers, du fait de ces odeurs incommodantes au plus haut point, à la limite de l'asphyxie et irriguer les vergers d'oranges et de mandarines avec une eau pareille est devenu impossible. Le maire de Dréan que nous avons approché à ce sujet hier matin, au niveau de l'APC nous a déclaré que les habitants de Dréan ,du côté d’Ain Alem et Djénanae Echouk sans oublier les agriculteurs souffrent de cette pollution dûe aux odeurs nauséabondes qui proviennent de la décharge contrôlée d'El Kantouni et celles provenant d'une conserverie située à quatre kilomètres de Dréan ,précisément dans la commune d’Ain Ben Beida, dans la wilaya de Guelma. En ce sens, le maire compte saisir la direction de l'environnement. D'autre part, et concernant cette problématique, une commission, menée par le S/G de l'UNPA, s'est rendue hier matin , dans quatre points différents, du côté de Dréan , Besbès, Chébaita Mokhtar et au pont reliant El Hadjar à Echatt où ils ont constaté de visu cette couleur noirâtre de l'eau, ces mauvaises odeurs et ces poissons morts qui sont remontés à la surface. Situation, qui s'apparente à une véritable catastrophe écologique, après les efforts sur les lâchers d'eau à partir du barrage de Bouhamdane dans la wilaya de Guelma. Les causes principales de ces problèmes sont d'un côté le déversement des eaux usées et l'absence des équipements de traitement au niveau de la conserverie précitée. Iheb