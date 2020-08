"AP+" ABDOU SEMMAR - 1 AUGUST 2020" Un Aid particulièrement meurtrier en Algérie : 4 médecins et soignants perdent la vie face au COVID-19:Le personnel médical et soignant algérien a passé un Aid El-Adha particulièrement meutrier en Algérie. Et pour cause, ces dernières 24 heures, pas moins de 4 médecins et soignants sont décédés des suites de leur exposition face au virus ravageur du coronavirus COVID-19, a-t-on appris de plusieurs sources hospitalières concordantes. La wilaya de Sétif a une nouvelle fois déploré une une nouvelle victime au sein du corps médical. Il s’agit de la docteur Sayah Amina âgée d’à peine 29 ans qui exerçait à l’hôpital Ain Azel, une localité de la wilaya de Sétif. La vaillante médecin est mort pendant la journée de l’Aid des suites de son infection par la COVID-19. Elle faisait partie de ces médecins courageux qui ont donné tout leur temps pour protéger la population locale contre les risques et dangers du coronavirus COVID-19. A Batna, la population a pleuré la disparition de Tarek Ben Nadji originaire, un médecin généraliste qui n’a pas survécu à sa contamination par le virus du COVID-19. A M’sila, c’est un infirmier qui est décédé pendant le jour de l’Aid El-Adha. Il s’agit de Bachir Ali Chikouche. Et la dernière victime a été déplorée dans la wilaya de Blida. Il s’agit du docteur Temim Rabah, chirurgien et chef de services des urgences au niveau de l’Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) de la ville de MEFTAH, l’une des plus importantes agglomérations de la wilaya de Blida. Ces décès confirment enfin l’énorme sacrifice consenti par le personnel médical et soignant algérien dans cette guerre acharnée contre le virus du coronavirus COVID-19. Jusqu’au 26 juillet dernier, le nombre total et “officiel” de personnel soignant atteint de COVID-19 et confirmé par test de dépistage PCR est de 2 926 cas. Ce qui représente 10,7 % de l’ensemble des cas confirmés par PCR dans tout le pays. Toutes les wilayas ont notifié au moins 1 cas positifs au sein des médecins et infirmiers mobilisés au sein des unités COVID-19 en Algérie. Pour le moment, il n’y a que la wilaya de M’Sila qui n’a déclaré aucun cas parmi son personnel soignant. En revanche, cinq wilayas ont enregistré plus de 100 soignants contaminés ! Ce sont par ordre croissant Constantine (142 cas, soit 14,5 % de l’ensemble des cas positifs confirmés par PCR+ de cette wilaya), Batna (160 – 16,1 %), Ouargla (238 – 26,5 %), Sétif (314 – 13,0 %) et Alger (523 – 19,2 %). D’autre part, sept wilayas ont déclaré entre 01 et 09 cas au sein du personnel soignant, ce sont Aïn Temouchent (1), Saïda (2), El Bayadh et Tindouf (6), Jijel (8), El Tarf et Sidi Bel Abbès (9 cas). En termes de mortalité, le rapport de l’INSP affirme qu’en Algérie, on déplore pour le moment officiellement 55 décès de soignants à l’échelle nationale, soit un taux de létalité de 1,9 %. Les wilayas qui enregistrent le plus grand nombre de décès sont par ordre décroissant Blida (8 décès), Sétif (6), Biskra et Ouargla (4 chacune) et, Béjaïa, Tebessa, Alger et Mila (3 décès chacune). Signalons enfin que la wilaya de Blida observe le plus grand nombre de décès (8 décès) ainsi que la plus forte létalité (12,7 %).