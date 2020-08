"APS" Mercredi, 05 Août 2020 08:17" Explosions au port de Beyrouth: Message de condoléances et de compassion du Président Tebboune à son homologue libanais:ALGER- Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances et de compassion au président libanais, Michel Aoun, suite aux explosions qui ont secoué mardi le port de Beyrouth, indique un communiqué de la Présidence. "C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle des explosions survenues mardi au port de Beyrouth ayant fait plusieurs morts et blessés et des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je tiens en mon nom personnel et au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, à vous exprimer et à travers vous au peuple libanais frère et aux familles des victimes nos sincères condoléances et toute notre compassion et solidarité", a écrit M. Tebboune. "Puisse Allah, Tout-Puissant, accorder aux victimes Sa Sainte miséricorde et les accueillir en Son vaste paradis et combler leurs proches de réconfort et patience", a ajouté le président de la République qui a souhaité "un prompt rétablissement aux blessés et la protection de tout malheur au peuple libanais frère". "En renouvelant à votre Excellence la solidarité et le soutien de l'Algérie dans cette douloureuse épreuve, je vous prie cher frère d'agréer ma parfaite considération", a conclu le président Tebboune.