AP+ RÉDACTION ALGÉRIEPART PLUS - 6 AUGUST 2020 Après l’Union Européenne, la Suisse ferme ses frontières aux Algériens/Nouveau coup dur pour l’Algérie. Les autorités suisses viennent de fermer les frontières de la Suisse aux voyageurs algériens. Ces derniers n’ont plus le droit de rentrer en Suisse à cause de l’ampleur inquiétante de la pandémie du COVID-19. “Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a à son tour opéré une mise à jour de sa liste des pays à risque (à ne pas confondre avec la liste de l’OFSP pour les pays en provenance desquels une quarantaine est obligatoire, lire plus bas). Cette nouvelle version, qui entre aussi en vigueur samedi, ne présente qu’un seul changement: l’Algérie n’y figure plus”, nous apprend ainsi l’édition suisse du média 20 minutes. Le 18 juillet, la Suisse avait dressé une liste comptant une vingtaine de pays pour lesquels une exception s’appliquerait. Celle-ci comportait notamment les pays de l’UE mais hors Schengen (tels que l’Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre…) et certains pays dans lesquels la situation sanitaire était sous contrôle comme le Canada, le Japon, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ou le Rwanda. Parmi eux se trouvait également l’Algérie. “Mais les cas de contamination y sont en recrudescence. Quatre jours après l’Union européenne, qui a fait de même, le DJFP a décidé de la retirer de la liste. Dès samedi et l’entrée en vigueur de cette nouvelle liste, les Algériens ne seront donc plus acceptés à l’entrée en Suisse”, souligne enfin le même média. Pour le moment, l’Algérie n’a pas encore réagi officiellement à cette décision adoptée par les autorités suisses.