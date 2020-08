"E R" 05 Aoû 2020 Annaba"Place d’Armes Il lui tranche la main d’un coup de sabre Il lui tranche la main d’un coup de sabre Une bagarre avait opposé avant-hier dans le courant de la nuit deux jeunes à proximité d’un parking proche de la mosquée « Djamaâ El Bey » à la vieille ville. Une dispute au cours de laquelle l’un des protagonistes avait reçu des coups de sabre dont le premier lui avait tranché le pouce et le second la main entière. L’auteur de l’amputation est un repris de justice connu des services de la police de la 2ème Sûreté urbaine. Il vient d’être libéré de prison et serait sous l’effet une substance psychotrope très puissante, en l’occurrence Rivotril rouge, qui n’aurait rien à voir avec celle qu’on appelle « Mme Courage ». Plusieurs crimes à l’arme blanche ont été enregistrés ces derniers jours et le regain est de mauvais augure car malgré les opérations « coup de poing » de la police et de la gendarmerie nationale, les porteurs de couteaux ou carrément de sabres semblent ne pas avoir peur de s’en servir. « Des lois plus sévères doivent être mises en application afin que ces voyous ne soient plus un danger pour les paisibles citoyens » remarque un Annabi assis au Cours de la Révolution. Et un autre d’ajouter : « On avait peur de porter sur soi un simple canif maintenant ce sont des sabres « samourai » qu’on trouve en vente libre sur les trottoirs » ajoute un autre. Ahmed Chabi