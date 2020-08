"E R" 02 Aoû 2020 Annaba La cité du 11 décembre endeuillée le jour de l’Aïd ‘‘Aâmi Djamel’’ tué à l’aide d’un fusil harpon: ‘‘Aâmi Djamel’’ tué à l’aide d’un fusil harpon Un sexagénaire a été tué le premier jour de l’Aïd El Adha à la cité du 11 décembre par un jeune délinquant, la trentaine, à l’aide d’un fusil harpon dont la flèche lui a transpercé la gorge. Aammi Djamel ‘’ comme aimaient à l’appeler les gens du quartier était une personne très estimée et très affable Le sort a voulu que pendant que les habitants procédaient au sacrifice du mouton de Aid El Adha de l’Aïd voilà qu’un jeune dévoyé âgé de 29 ans, redouté de tous, ne lui transperce la gorge à l’aide d’une flèche d’un fusil harpon. Selon des témoins oculaires, la victime s’était interposée alors que l’auteur avait adressé un coup de sabre à un jeune du quartier, cherchant visiblement à le tuer. Le voyou s’attaquait à toute personne qu’il rencontrait en ce matin de fête. Djamel, un père de famille de 4 enfants, avait voulu assagir le criminel en lui disant « Je suis comme ton père, arrête et rentre chez toi. C’est l’Aïd » mais le voyou l’a aspergé de gaz lacrymogène, en lui disant! En quoi cela te regarde. Le quinquagénaire fut emmené aussitôt à l’hôpital et à son retour des soins qu’on lui avait prodigués, il s’installa devant son domicile et voit revenir le criminel armé d’un fusil harpon. Arrivé à sa hauteur, il tira une flèche à l’aide de son fusil harpon qui transperça la gorge pour presque ressortir par la nuque. Toujours, selon des témoins oculaires, le sexagénaire rendit son dernier souffle sur place. Le tueur avait entretemps pris la fuite. Connu des services de police, pour avoir visité à plusieurs reprises ses locaux, il ne tarda pas à être rattrapé par ces derniers. Ainsi donc, une personne, âgée de surcroit, qui a voulu éviter un drame en s’interposant dans une rixe, a été victime d’un acte barbare, bestial, inhumain, inqualifiable. ‘’Aammi Djamel ‘’était l’ami de tout le monde et résidait au bâtiment D qui est le premier immeuble de la cité du 11 Décembre 1960. En ce jour de Aid El Adha .La consternation était visible sur tous les visages des habitants des quartiers environnants du lieu du crime, de la cité Auzas, Jebenet Lihoud et Bouzered Hocine et même à travers les réseaux sociaux qui ont réclamé la peine maximale et exemplaire afin que ce genre d’individus ne puisse plus nuire à la société. Ahmed CHABI