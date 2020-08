Crime de la cité du 11 Décembre 1960 L’assassin présumé de ‘‘Aâmi Djamel’’ arrêté à Sidi Salem

"E R" 05 Aoû 2020 AnnabaCrime de la cité du 11 Décembre 1960 L’assassin présumé de ‘‘Aâmi Djamel’’ arrêté à Sidi Salem: La cavale de Bassem , l’auteur présumé du crime de ‘’Aâmi Djamel’’ le premier jour de l’Aïd a été finalement appréhendé par les éléments de la Sûreté nationale hier matin à 9 heures dans la cité de Sidi Salem. Après avoir été signalé en différents lieux de la région, sans doute pour désorienter les enquêteurs, il était tout proche de la ville puisqu’il se trouvait à Sidi Salem où les limiers de la police l’avaient déniché. Pour rappel, le crime crapuleux reproché à cet individu avait défrayé la chronique notamment quand on sait que la victime est un père de famille très estimé à Annaba, particulièrement dans la cité du 11 décembre 1960 à proximité de ‘’Jebenet Lihoud,’’où il réside et que le présumé assassin était un dévoyé notoire . En tous cas, c’est ce que rapportent de nombreux commentaires de personnes qui le connaissait parfaitement. « Ya qatal Erouh Ouayne Etrouh » dit le proverbe bien de chez nous. Effectivement , Bassem était traqué et était devenu l’ennemi public n°1 et le mérite de l’avoir arrêté revient aux policiers qui avaient réussi à l’identifier après l’avoir localisé. Ahmed Chabi