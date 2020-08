La femme et la fille du ministre en fuite, Abdeslam Bouchouareb auraient été blessées dans l’explosion de Beyr

"DIA" La femme et la fille du ministre en fuite, Abdeslam Bouchouareb auraient été blessées dans l’explosion de Beyrouth:DIA-07 août 2020: Selon le site Algeriepatriotique, appartenant à la famille du général Major Khaled Nezzar et généralement bien informé, une partie de la maison de l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été soufflée par la double explosion survenue ce mercredi dans le port de Beyrouth, au Liban. Selon toujours la même source l’épouse et la fille de l’ancien ministre sous Bouteflika recherché par la justice algérienne auraient été blessées. Le ministère des Affaires étrangères avait fait état de deux blessés légers parmi la communauté algérienne, mais n’a pas révélé l’identité de ces deux concitoyens. Selon toujours le même site, Abdeslam Bouchouareb, recherché par la justice dans le cadre des procès du montage automobile en cours et dans lesquels les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, d’anciens membres du gouvernement et des hommes d’affaires proches de l’ancien cercle présidentiel ont été condamnés à de lourdes peines de prison, s’est réfugié au pays du Cèdre où l’extradition est souvent difficile en raison de la corruption régnante. La demeure des Bouchouareb n’est pas la seule à avoir subi des dommages puisque même la villa d’un autre dirigeant en fuite, Carlos Ghosn a également subi les même dommages. Située à 5 km du port de Beyrouth, dans le quartier chrétien huppé d’Achrafieh à l’est de la capitale libanaise, « La Villa Rose » dans laquelle s’était réfugié Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan et Renault lors de son évasion rocambolesque du Japon, n’a évidemment pas résisté aux explosions qui ont été déclenchées par un incendie dans un entrepôt du port. « Nous allons tous bien, mais la maison est détruite. Beyrouth tout entier est détruit ». C’est en ces termes que Carole Ghosn, l’épouse de Carlos Ghosn s’est exprimés dans le quotidien brésilien, O Estado de S. Paulo. Amir Hani