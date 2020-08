Au Liban : Les signataires d’une pétition réclamant le retour du protectorat français provoquent la controvers

"Algérie focus" By La rédaction -6 août 2020" Au Liban : Les signataires d’une pétition réclamant le retour du protectorat français provoquent la controverse:Ils sont, jusqu’à présent, plus de 36 000 Libanais à l’avoir signé. Il s’agit d’une pétition réclamant le retour du protectorat français au Liban ! L’initiative suscite la controverse sur les réseaux sociaux au Liban. Le président français Emmanuel Macron a effectué une visite sur le lieu où s’est produite l’explosion à Beyrouth au Liban ce jeudi. Des Libanais ont en profité pour lancer une pétition assez insolite : ils ont réclamé le retour du protectorat français pour les dix prochaines années. Le mandat français au Liban avait duré 26 ans, de 1920 à 1946. Cette initiative pour le moins surprenante a suscité une véritable polémique sur les réseaux sociaux. Deux camps se sont opposés. D’un côté, ceux qui ont qualifié les signataires de cette pétition de « traitres » et de « soumis à l’ordre colonial » et de l’autre, ceux qui ont soutenu que de toute façon, le Liban n’a jamais été un pays indépendant. Cette initiative pour le moins farfelue donne un aperçu de la crise politique marqué par une profonde crise de confiance. Pis encore, il s’agit carrément d’une remise en cause de la souveraineté nationale. Il faut croire que la crise économique que traverse le pays ces derniers mois a fini par effriter la construction d’un État déjà très fragile du fait de ses contradictions internes. Le drame survenu avant-hier avec l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium, dans le port de la capitale, a aggravé le malaise. Rappelons qu’au moins une centaine de personnes ont péri et quelque 4000 personnes ont été blessées lors de ces explosions. Les pertes matérielles sont gigantesques et l’économie du pays s’en est trouvée très affectée.