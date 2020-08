"El Moudjahid" 09-08-2020 Protection civile : Un détachement spécial au Liban:Nouvelle intervention dans les grandes catastrophes des équipes de la Protection civile à l’étranger. En effet, un détachement spécial vient d’être dépêché, sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, au Liban, suite à l’explosion ayant secoué Beyrouth. Le détachement, dirigé par le sous-directeur des secours médicalisés à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel-médecin Omar Ben Abdeslam, est composé de 34 éléments tous grades confondus, selon le chef du bureau de l’information à la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui. « Parmi eux, 14 médecins spécialisés dans la médecine des catastrophes, cinq paramédicaux et 15 éléments de l’équipe du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zones urbaines sous l’égide des Nations unies », précise-t-il. L’officier a indiqué que la mission de ce détachement consiste en la prise en charge médicale des blessés dont le nombre dépasse 4.000 personnes ainsi que la participation aux opérations de recherches. Le capitaine Bernaoui a signalé que l’équipe INSARAG est composée d’une brigade cynophile et une autre équipe de sauvetage-déblaiement. Ce détachement est composé d’équipes spécialisées dotées d’un matériel moderne, tel que les caméras thermiques, et de chiens renifleurs pour la recherche des victimes sous les décombres, notamment suite au recensement de plus de 60 disparus. La mission du détachement ne se limite pas à la prise en charge médicale et aux interventions. « Il participe également à l’acheminement des dons à partir de l’aéroport de Beyrouth. Cela est soumis à des procédures administratives et le détachement algérien jouit des capacités pour accomplir cette tâche », assure le capitaine Bernaoui qui a également fait savoir que le détachement est doté de moyens et matériels et autonomie. « Il ne constitue pas une charge pour les autorités libanaises en cette période de catastrophe », signale l’officier. L’envoi des équipes de secours de la Protection civile au Liban n’est pas une première. En effet, depuis 1985, elles sont intervenues à l’étranger pour des opérations de secours, lors de séismes au Mexique, au Salvador, en Arménie, en Egypte, en Turquie, en Inde, en Iran, au Maroc. C’était également le cas lors des feux de forêt en France (août 2003), des inondations au Soudan (septembre 1987) et au Yémen (novembre 2008) ou suite à des explosions comme au Nigeria en 2002 et en 2015 lors du séisme du Népal. L’Organisation internationale de la protection civile (OIPC) avait félicité la Protection civile algérienne pour son intervention remarquable empreinte d’expertise et de professionnalisme lors du séisme du Népal le 25 avril dernier. L’Algérie était le seul pays africain et arabe présent au Népal. La Protection civile a acquis une grande expérience en matière de coordination opérationnelle, de planification et d’organisation des secours, de coordination des renforts étrangers, de prise en charge psychologique des agents et des victimes. C’est également le cas pour l’organisation des centres de recasement des sinistrés, des dons étrangers ainsi que la prise en charge médicale et des relations avec les médias. Depuis 1989, la Protection civile a mis en place le dispositif de secours médicalisés qui intervient lors des catastrophes. La Protection civile, confrontée aux catastrophes, est appelée à trouver des solutions pour une meilleure gestion des risques et des aléas, souligne le capitaine Bernaoui. La Protection civile a obtenu en 2017, la certification aux normes internationales INSARAG en zones urbaines sous l’égide des Nations unies. « Ce couronnement de la Protection civile est venu consacrer deux années de mise à l’épreuve soutenue d’exercices exécutés aussi bien au niveau national qu’à l’étranger, supervisés par des experts internationaux de renom », explique-t-on à la DGPC. Conformément aux règles et principes initiés par l’organisme INSARAG/ONU, l’équipe algérienne HUSAR ayant été soumise à l’évaluation des experts internationaux est composée de plusieurs groupes dédiés aux commandement, secours médicalisés, cynotechnie, recherche, sauvetage et logistique, dotés de tous les équipements nécessaires exigés par les certificateurs. Neila Benrahal