"E R"Société civile ‘‘Drâa Erriche’’ installe ses associations:09 Aoû 2020 Annaba Dans une volonté d’instaurer une dynamique citoyenne au sein de la wilaya déléguée « Benmostepha Benaouda», quatorze associations et comités de quartier ont vu leurs assemblées générales tenues la fin de la semaine précédente. Onze comités de quartier, deux associations caritatives et une association de mosquée ont été installés sous la supervision du wali délégué, Mme. Bouchachi Wassila, les élus de la commune d’Oued el Aneb et des responsables de la Direction déléguée de la Jeunesse et des Sports. Cette installation collective inaugure une nouvelle phase dans l’aménagement administratif de la wilaya déléguée et reflète la volonté des autorités locales à trouver des interlocuteurs légaux pouvant constituer un trait d’union avec les habitants actuels et futurs de la wilaya en devenir. La part du lion détenue par les comités de quartier en dit long sur le caractère purement « de proximité » de cette première génération d’associations de Benmostepha Benaouda. « Ceci explique clairement que les préoccupations des riverains sont d’abord et surtout d’ordre urbanistique et de cadre de vie. Les gens cherchent à aménager leur environnement proche et c’est un comité de quartier qui répond à cette demande », explique un élu local qui confie la préparation d’autres dossiers d’associations à installer les jours à venir. Il est toutefois à espérer que les nouveaux organismes agréés soient d’utilité réelle à la communauté en s’activant pour l’intérêt des habitants en relayant leurs préoccupations aux différentes directions de la circonscription. Leur premier défi est indéniablement la participation à la lutte contre la pandémie du coronavirus en menant des actions de sensibilisation et de distribution de moyens de prévention. A rappeler que le wali délégué, Mme Bouchachi, a pris ses fonctions à Benmostepha Benaouda en janvier dernier après avoir occupé le même poste à Djanet. Elle a remplacé M. Mohamed Chaouki Hebita, qui occupait le poste de directeur général de l’OPGI d’Oum El Bouaghi et qui a été installé wali délégué de Benmostepha Benaouda en septembre 2019. Zarrougui Abdelhak