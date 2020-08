" E R" 09 Aoû 2020 Annaba"El Bouni Aménagement des plages en vue de l’afflux de citoyens :L’APC d’El Bouni est à pied d’œuvre pour remettre à niveau sa bande côtière et les espaces publics au niveau de ses plages, et ce, en prévision des nouveaux horaires du couvre-feu sanitaire, à savoir 06H00/23H00, et de l’éventuelle réouverture des plages. De nouvelles données qui nécessitent de nouvelles approches pour s’adapter à une situation sociale qui évolue en pleine période d’épidémie de COVID-19. De ce fait et au même titre que la ville d’Annaba, l’APC d’El Bouni a concentré une partie de ses ressources humaines et techniques pour l’aménagement du boulevard côtier de Sidi Salem, principale destination des habitants de cette localité et de celles d’El Bouni en période estivale, notamment avec l’allègement du confinement. À cet effet l’EPIC Annaba propre, avec le concours du bureau du forum Algérien de la jeunesse et l’entreprenariat, a mené une série d’opérations de nettoiement au niveau de la plage de Sidi Salem, installant de nouvelle bennes à ordures et opérant quelques actions de restauration de l’aspect urbain tout au long de cette côte. En prévision de l’afflux de citoyens l’EPIC a procédé à la désinfection des endroits, espaces et parcs publics des environs. Dans le même contexte, l’APC d’El Bouni mène sans relâche des campagnes de sensibilisations et de distribution de bavettes auprès de la population de cette commune, notamment au niveau des zones d’ombre à l’image de la localité de Gharbi Saleh. Des actions nécessaires en vue de la prochaine réouverture des mosquées de la wilaya, à partir du 15 août. De ce fait les agents de l’APC, la protection civile et la direction de la santé, informent les citoyens sur les modalités d’approche et les gestes barrières à adopter dans les lieux de culte, et ce, afin de limiter les risques de contamination pendant les prières. Une tache des plus complexes en raison de la non-adhésion de la population, qui encore aujourd’hui fait fi des gestes barrières et action préventive contre la propagation du COVID-19, à commencer par le simple port des bavettes. Sadouki Soufiane