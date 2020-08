E R " 09 Aoû 2020 Annaba Annaba Le wali supervise l’opération curage des oueds"Accompagné du P/APW et de nombreux directeurs de l’exécutif, le wali d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi, s’est enquis, hier dans la matinée, de nombreux projets de développement en cours de réalisation, au chef-lieu de la wilaya. A commencer par la large opération de curage des oueds et cours d’eaux. Ainsi, le chef de l’exécutif a passé au-peigne-fin, les oueds des cités Kouba, Pont Blanc et la plaine Ouest, qui demeurent la principale source de la multiplication des moustiques et des odeurs nauséabondes. Selon la même source, cette campagne visant le curage des oueds, dans le but de prévenir les crues dévastatrices qui surviennent durant la période hivernale. D’ailleurs, le wali a insisté sur le curage aussi des réseaux d’évacuation des eaux usées, avant la saison des pluies, afin d’éviter les inondations, point noir depuis des années qui hante les quartiers situés dans les zones basses. Le même responsable a indiqué que des moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour réaliser cet objectif. La délégation wilayale s’est déplacée à la cité Rym et à celle des 1028 logements, ou elle s‘est enquis de visu sur l’avancement des travaux d’aménagement extérieur. Sur les lieux, Djamel-Eddine Berimi, s’est montré très exigeant sur la qualité des travaux et du respect des délais de réalisation. Enfin, le wali a clôturé sa tournée par l’inspection de l’opération d’embellissement et d’enlèvement des amas de déchets qui caractérisent certaines plages, à l’exemple de Sidi-Salem, Rizi-Amor et la Caroube, et ce, en vue de l’ouverture de la baignade aux estivant à partir de mardi prochain. B.Salah-Eddine