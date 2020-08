"LA NATION"11/08/2020" Il ya 2 heures Conjoncture, International, La Une" Poutine affirme que la Russie a validé le premier vaccin contre le Covid-19: La Russie a développé le « premier » vaccin contre le coronavirus baptisé « Spoutnik 5 », a affirmé aujourd’hui le président russe lors d’une vidéo-conférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision, assurant qu’il donnait une « immunité durable ». Dans les semaines précédent cette annonce, des scientifiques étrangers ont ont exprimé leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point d’un tel vaccin et l’OMS avait appelé au respect de «lignes directrices et directives claires» en matière de développement de ce type de produits. «Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré», a dit Vladimir Poutine , en ajoutant : «je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable». Le président a même affirmé qu’une de ses filles s’était fait inoculer le vaccin. «Elle a participé à l’expérience», a-t-il indiqué, affirmant qu’elle avait eu un peu de température, «et c’est tout». Et selon le ministère russe de la santé, la production à échelle industrielle du vaccin débutera au mois de septembre 2020 pour permettre une commercialisation à travers le monde dés le 1er janvier 2021. La même source affirme que 20 pays à travers le monde ont passé commande pour prés de 1 milliard de doses de vaccins. La Rédaction