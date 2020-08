"E R" 10 Aoû 2020 Annaba" Sider El-Hadjar Des cadres interpellent le Président sur 7 dossiers suspects: Des cadres de l’entreprise de Sider El-Hadjar, secouée ces trois dernières années par une série de scandales et une gestion, qualifiée par des métallos, de catastrophique, ont interpellé le président de la République sur le scandale connu sous l’appellation des 7 dossiers suspects, en hibernation depuis 2018. Les plaignants, qui se sont interrogés sur la lenteur du traitement de ces dossiers, ont sollicité à l’occasion, l’intervention du président de la République pour que ces dossiers suspects, soient traités dans les meilleures délais. Des sources bien informées, révèlent que ces affaires, qui avaient fait couler beaucoup d’encre, allaient dans les prochains jours refaire surface. Toujours selon les mêmes sources, elles pourraient être traitées prochainement par la justice. Faut-il rappeler que les limiers de la brigade économique du groupement de la gendarmerie nationale avaient assiégé pour la circonstance des jours durant, le service commercial du complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Et c’est sur injonction du parquet d’Annaba, rappelle-t-on, que la gendarmerie a lancé, plus précisément en octobre 2018, des investigations en profondeur visant ce « lot » de dossiers suspects, ayant trait, entre autre, à l’octroi de marchés de gré-à-gré, paiement avant réception de projet, projets fictifs. A noter que ce scandale avait éclaté après que les membres l’assemblée générale extraordinaire (AGEx) de l’entreprise, ait refusé de mettre à la disposition d’un commissaire aux comptes, M.Lebihi Mokdad, certains documents, suivie de la rupture de son contrat. Le second commissaire aux comptes qui, par solidarité avec son confrère, a rompu son contrat et ont saisi la justice. . B. Salah-Eddine