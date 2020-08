"E R"10 Aoû 2020 Annaba "Port de pêche Le wali à l’écoute des doléances des pêcheurs: Hier en fin de journée, le wali M. Berrimi Djamel Eddine a visité le port de pêche où il a rencontré la direction du port et les pêcheurs en activité à son niveau, et ce, pour s’enquérir de la réalité de la situation et discuter du projet de l’agrandissement du port. Voilà plus de 12 ans que le sujet de l’agrandissement du port de pêche d’Annaba est remis sur la table, au moins une fois par an, l’APC et la direction de la pêche et des ressources halieutiques, parlent d’agrandir ou encore de créer un nouveau port de pêche. Pour cause, entre 2007 et 2019, la flottille de pêche de la région est passée de 457 à 627 de différentes tailles et catégories. Le nombre de Marins-pêcheurs, sans compter la main-d’œuvre est passé de 3.000 à 5.400. La dernière extension des capacités d’accostage du port de pêche, remonte à 12 ans où un troisième bassin a été monté allégeant, pour un temps, la pression qui s’exerçait au niveau de cette infrastructure portuaire du fait de son exiguïté. Les campagnes « Port Bleu » ont légèrement bénéficié à cette structure mais c’est loin d’être suffisant et encore moins d’être une solution. Lors de sa visite d’hier, le wali d’Annaba a exprimé sa volonté de trouver une solution à « l’impasse » du port de pêche. Sur le court terme, l’espace à investir pour une nouvelle opération d’agrandissement donnera sur un cul-de-sac, de par la géographie et l’emplacement du port de pêche. C’est pourquoi, la direction de la pêche et des ressources halieutiques, s’est lancée dans de nouvelles études de terrain, afin de donner naissance à un tout nouveau port de pêche. En attendant M. Berrimi s’est engagé auprès des travailleurs et pêcheurs du port pour trouver des solutions immédiates quant aux problèmes d’amarrages et autres soucis quotidiens que connaît le port de pêche. Par ailleurs, M. Berrimi a rencontré un investisseur D.M qui rencontre depuis plus d’une année des problèmes pour lancer son activité de bateaux de balade au niveau de la côte d’Annaba. Sur ce point, M. Berrimi s’est engagé afin qu’il puisse lancer son activité au niveau du port de pêche d’Annaba, temporairement, en attendant de trouver une solution aux difficultés administratives qui font obstacle à l’aboutissement de son projet. Sadouki Soufiane