Réouverture des cafés, restaurants, hôtels … Les préparatifs vont bon train: Les préparatifs vont bon train 10 Aoû 2020 Annaba 3554 fois Les gérants des débits de boissons, des restaurants, des hôtels exerçant dans la quatrième ville du pays se sont réjouis dès l’annonce des pouvoirs publics d’autoriser ces établissements à rouvrir leurs portes au public le 15 août après une fermeture qui aura duré cinq mois à cause de la propagation du coronavirus qui sévit encore dans notre pays. C’est avec joie que ces patrons versés dans la prestation de services qu’ils ont accueilli la décision de réouverture de leurs locaux. Ils attendent avec impatience le jour «J» pour reprendre leurs activités habituelles. A l’approche du 15 août, c’est le branle-bas de combat constaté chez bon nombre de gérants. Les préparatifs vont bon train pour accueillir les clients dans de bonnes conditions d’hygiène. « La décision de l’Etat d’ouvrir les hôtels, les restaurants, les cafés et autres débits de boissons est une bonne chose car ces établissements vont donner une animation particulière à la ville qui est restée dans la léthargie depuis cinq mois. Les gens qui ont l’habitude de fréquenter ces endroits n’ont plus où aller depuis leur fermeture. Aussi, la cessation d’activité provisoire de ces établissements a beaucoup affecté la situation financière de leurs gérants et de leurs personnels. Ces derniers ont vécu dans la dèche des mois durant», a commenté un avocat connu sur la place annabie. « Avec ou sans le Covid-19, mon café est connu pour sa propreté. En tant que gérant, je veille au grain à la propreté de mon établissement. Les toilettes, les chaises, les tables, les verres, les tasses, les soucoupes passent au peigne fin. Je suis très exigeant. Je suis intransigeant avec mes serveurs parce que la santé du client passe avant tout. J’ai tout prévu pour le 15 août tout en respectant les mesures préventives notamment la distanciation sociale », nous a expliqués un cafetier. Pour ce qui est des habitués des cafés et autres débits de boissons, ils sont très satisfaits pour retrouver leur coin habituel et pouvoir prendre un pot dans les règles de l’art. En attendant la réouverture de ces établissements décidée par les pouvoirs publics, l’heure est aux préparatifs. Nejmedine Zéroug