E R 11 Aoû 2020 Annaba Action sociale et Solidarité Berimi inspecte les structures de la DASS /Le wali d’Annaba M. Berimi Djamel Eddine a inspecté hier plusieurs structures relevant direction de l’Action Sociale et de la Solidarité de la wilaya d’Annaba (DASS). Il a notamment visité le centre d’accueil de « Ben Boulaid » dans la Vieille ville et dirigé par l’association Al Ihssan pour assistance aux sans-abris. Sous la supervision de la DASS, Ce centre et celui « El Ghoufran » dans la cité el Rym et depuis le début du confinement sanitaire avec le centre, offrent le git et une prise en charge totale des SDF de la wilaya et même certains sans abri qui ont fait le déplacement depuis les wilayas limitrophes, dépourvues de pareils programmes. Mais même dans ce cas de figure la triste vérité est que les places sans horriblement limitées. La première observation est que l’absence d’activités au niveau de plusieurs structures qui ont déjà une existence physique, à l’image de Dar El Insanya de l’Association Femmes Action Développement «AFAD» au niveau de la cité du 8 Mars. Voilà maintenant des mois que ce refuge pour femmes victimes est fermé. Constatant le potentiel que renferment ces lieux, M. Berimi a insisté sur la nécessaire reprise des activités de cet édifice, seul et unique havre de paix pour les femmes en difficulté de la wilaya d’Annaba. Au niveau de la cité Gassiot, un autre projet est inactif. Celui de l’association Amal conçu pour accueillir les familles des enfants hospitalisés à la clinique pédiatrique Sainte Thérèse.. M. Berimi a insisté sur la reprise du projet qui doit être mené à terme. Le principal problème constaté au niveau des projets à caractère social et humanitaire dans la wilaya d’Annaba est que, les structures existent, les noms et les indicatifs sont là en très grand nombre, mais une fois sur le terrain, les portes de bon nombre de ces centres et maisons d’accueil sont fermés à double tour ou bien inactif depuis toujours. Sadouki Soufiane