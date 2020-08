E R 11 Aoû 2020 Annaba Oued Enil La population aménage 2 abribus en dur/Qui a dit que notre jeunesse ne pense qu’à traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l’Italie ou l’Espagne ou de grignoter un endroit pour la pratique du marché informel. A Oued Enil, des jeunes ont pris l’initiative de bâtir deux abribus afin que leurs concitoyens puissent s’y abriter que cela soit par les fortes chaleurs ou en période hivernale. En attendant un moyen de transport, ces derniers auront le loisir de ne pas rester en plein air et de pouvoir s’asseoir en toute quiétude. Même le toit est recouvert de tuiles « italiennes » et on a aménagé des fenêtres d’aération pour éviter le confinement dans une atmosphère surchauffée. En attendant d’autres initiatives heureuses pour cette localité qui se trouve dans la partie Ouest d’Annaba et qui fait partie de la commune d’El Bouni. L’Association « Green Bike » ou le vélo vert est également passée par là et y a laissé sa trace. Cette prise en mains des quartiers par leurs résidents avait débuté par la Place d’Armes, rappelons-le pour s’étendre à d’autres quartiers tels l’Usine à gaz, la Cité Seybouse, Sidi Salem, la Plaine Ouest, El Bouni etc… On a repeint des façades d’immeubles, de vieilles bâtisses retapées à neuf, retracé les trottoirs, planté des arbres d’ornement et aménagé des bacs à fleurs, peint des fresques murales. Une jeunesse dorée, il faut le dire qu’il faut distinguer d’une minorité qui préfère porter un sabre et se shooter aux substances psychotropes ou à la résine de cannabis. Ahmed Chab