L Q O 12/08/2020 DISTORSIONS par Abdou BENABBOU La rentrée universitaire approche à grands pas et des affirmations officielles indiquent que des recommandations fermes ont été données pour qu'entre autres, le lourd dossier du transport des étudiants soit sérieusement décortiqué et analysé. Malheureusement, là aussi, le sombre sujet n'a pas échappé aux tentacules manœuvrières de ceux pour lesquels tout était bon à prendre. En fait, une sérieuse réflexion est demandée au gouvernement pour débarrasser le monde universitaire de ses tares et de ses travers, pour lui réattribuer les fondamentaux qui lui sont dus. Il a déjà été décidé de rompre et de le débarrasser des embrouilles pesantes qui l'accaparent pour qu'il soit un instrument positif et efficace pour un réel développement du pays. Des verrous vont sauter pour permettre à l'énorme masse estudiantine une aisance effective pour qu'elle soit actrice d'un progrès avéré et qu'elle s'inscrive au cœur d'un universel où les difficultés de l'heure sont effarantes. Pour ce faire, l'indispensable logistique dont le transport est parmi les outils essentiels est à prendre au sérieux. Il doit d'abord être éloigné de la voracité des ogres trublions face auxquels la justice, avec entre les mains des dossiers toujours fumants, n'a pas encore dit son dernier mot. On sait en effet de quoi relèvent la lignée et les rangées permanentes le long des journées des dizaines de bus devant les cités universitaires pour exposer une terrifiante gabegie économique. L'énormité de l'inconséquence de la mise en avant de cet attirail était que ces moyens de transport, payés pour une permanence indéfinie, se contentaient d'un seul aller-retour par jour sans, en aucune façon, satisfaire les transportés. Le détail n'a d'anodin que son apparente mise en scène et il est à ajouter aux multiples distorsions d'une gérance économique foireuse avec son infantilisme désastreux pour le Trésor public. Le transport des milliers d'étudiants comme l'érection des nouvelles cités universitaires n'ont jamais été intégrés dans une planification globale sensée pour accorder à l'urbanité un sens pratique et moderne. Sans doute fallait-il parer à une pression aux confins du supportable. N'aurait-il pas fallu alors imiter avec sagesse et humilité ce qui a été fait dans ce domaine par toutes les universités du monde ? Améliorer les bourses pour que l'étudiant se transporte lui-même en attendant que la science de l'urbanisme fasse son chemin.