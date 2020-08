AP+ ABDOU 12/08/2020 La justice militaire lance enfin un mandat d’arrêt international contre le général Ghali Belkecir/ Enfin ! Après une année d’impunité et d’une cavale à l’étranger tout en jouissant d’un train de vie princier à Paris, Malaga en Espagne et Dubai, le général Ghali Belkecir est visé depuis aujourd’hui mardi 11 août 2020 par un mandat d’arrêt international qui vient d’être lancé à son encontre par le tribunal militaire de Blida. Le général Ghali Belkecir est accusé officiellement de “haute trahison”. Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, Ghali Belkecir est cité dans “des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida pour le chef d’accusation de haute trahison (possession d’informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d’un pays étranger), à l’encontre de l’Adjudant-chef à la retraite BOUNOUIRA Guermit, du Commandant DAROUICHE Hichem”, Le ministère de la Défense nationale justifie cette démarche judiciaire “conformément à l’article 63, alinéa 2 du Code Pénal”. La même source signale enfin que “le juge d’instruction militaire de Blida a mis en détention provisoire les deux accusés BOUNOUIRA Guermit et DAROUICHE Hichem en vertu d’un mandat de dépôt à l’établissement pénitentiaire militaire de Blida”. Soulignons enfin que la justice militaire accuse officiellement le général Ghali Belkecir d’avoir manipulé Bounouira Guermit pour voler des “informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d’un pays étranger”. C’est une affaire gravissime qui met en danger la sécurité nationale. Algérie Part reviendra sur cette affaire dans ses prochaines publications.