"A P +" ABDOU SEMMAR - 12 AUGUST 2020" Tebboune ignore les violations des libertés publiques et invite les algériens à un référendum sur la nouvelle Constitution:Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrit une Algérie consensuelle et unie derrière son pouvoir politique ignorant au passage de nombreuses violations des libertés publiques à l’image des arrestations abusives ou arbitraires de plusieurs militants et journalistes indépendants. “Les partisans d’une période de transition et les comploteurs d’autres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas en arrière”, a déclaré le président Tebboune lors de la rencontre Gouvernement-walis dont les travaux ont commencé aujourd’hui mercredi à Alger. Tebboune a ajouté que “le peuple algérien a appris, de par ses expériences et son sens inné, comment distinguer entre l’intègre parmi ses enfants et celui qui complote contre lui”, ajoutant que “nous sommes tous à ses services pour concrétiser ses revendications légitimes du 22 février 2019”. Ainsi, pour Tebboune, il n’y a aucun problème en Algérie. Le peuple algérien est heureux et entretient une relation fusionnelle avec son pouvoir politique. Tebboune n’a fait aucune mention de ces arrestations arbitraires et quotidienne de ces blogueurs, activistes ou simples internautes qui publient des contenus jugés par la justice algérienne “subversif” à l’encontre de l’ordre établi, à savoir le pouvoir politique. Tebboune n’a pas abordé également l’affaire du journaliste indépendant Khaled Drareni qui a été condamné à trois ans de prison ferme lundi dernier suscitant une vague d’indignation internationale. En dépit de ces violations caractérisées des libertés publiques et droits de l’homme en Algérie, Tebboune a annoncé que prochainement, les algériens seront invités à un référendum sur la nouvelle Constitution algérienne. Tebboune a invité enfin le Gouvernement et les walis à se préparer à l’étape du référendum (sur l’avant-projet de révision de la Constitution), “afin de garantir les meilleures conditions et moyens matériels et psychologiques à même de permettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son pays”, a-t-il dit en dernier lieu.