A P + ABDOU SEMMAR - 12 AUGUST 2020 Des militants algériens organisent une marche de huit jours depuis la France vers le siège de l’ONU à Genève/Une marche longue de huit jours depuis la France vers le siège de l’ONU à Genève en Suisse. C’est l’initiative que viennent de lancer plusieurs militants algériens du Hirak établis en France afin d’alerter la communauté internationale sur les violations systématiques et intolérables des droits de l’homme par le pouvoir algérien. Cette marche commencera depuis la ville de Chambéry en France et les militants algériens marcheront jusqu’à atteindre le Haut commissariat des droits de l’homme (HCDH) le 23 août prochain. “Leur périple, long d’une centaine de kilomètres, prendra place sur les sentiers de randonnée de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ils espèrent qu’une délégation pourra être reçue par Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et Haute commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme depuis septembre 2018. Les organisateurs espèrent rallier à leur marche quelque 2 000 membres de la diaspora résidant en Europe. Des militants venus de Marseille, mais aussi de Dublin ou encore de Milan sont annoncés”, explique ainsi la télévision française France 3 dans un compte rendu consacré à cette initiative inédite sur son site internet dédié à l’actualité régionale en Haute Savoie, une région frontalière de Suisse. France 3 explique qu’une lettre énumérant les articles de la convention des Droits de l’homme “violés” jusqu’alors par le pouvoir algérien “sera rédigée et transmise au HCDH”. France 3 cite, par ailleurs, une militante algérienne, à savoir Assia Guechoud, présentée comme la coordinatrice de ce mouvement qui organise cette initiative. “La répression ne fait qu’augmenter. Le régime en place a instrumentalisé la crise du Covid pour arrêter davantage de personnes. On voudrait interpeller le HCDH sur cette situation. On souhaite qu’il prenne position”, a expliqué ainsi Assia Guechoud à France tout en soulignant que “l’Algérie a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À ce titre, elle a des comptes à rendre”. La militante appelle enfin à “des sanctions” devant ces agissements qui n’ont d’autre but de “bâillonner les Algériens”.