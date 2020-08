A P +ABDOU SEMMAR - 12 AUGUST 2020 Exclusif. Son passeport retiré et placé sous ISTN : le général-major Lachkhem au coeur d’un énorme scandale de dilapidation de deniers publics/Le Général-major Abdelkader Lachkhem, l’ex-chef de Département des Transmissions, Systèmes et Guerres électroniques au niveau du ministère de la Défense Nationale, est au coeur d’un énorme scandale de corruption et de dilapidation de deniers publics. Relevé de ses fonctions dans le sillage du remaniement opéré dans les rangs du haut commandement de l’armée algérienne à la veille du 5 juillet, fête de l’Indépendance nationale, le général-major Lackhem est aujourd’hui soumis à une enquête approfondie qui porte sur l’acquisition pour 2 milliards de dollars de matériel de télécommunications et d’équipements électroniques qui ne constituaient pas une priorité nationale pour l’Armée nationale et Populaire (ANP), a appris Algérie Part au cours de ses investigations.