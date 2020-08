ALGERIEPATRIOTIQUE Condamnation du journaliste Drareni : le FFS dénonce un verdict «irresponsable»Le Front des forces socialistes (FFS), aile de Hakim Belahcel, a dénoncé ce qu’il a qualifié de «verdicts de la honte», suite aux «sentences démesurées et arbitraires» contre le journaliste Khaled Drareni et les deux militants Samir Belarbi et Samir Hamitouche. «L’appareil judiciaire Algérien a une fois de plus sévi», a commenté le FFS, selon lequel ces verdicts «outranciers et injustifiables, vu les charges infondées retenues contre les mis en cause», constituent un «nouveau cap de répression et d’atteinte aux droits de l’Homme qui vient d’être franchi, sans état d’âme et sans scrupule». «Cette entreprise graduelle et savamment orchestrée qui s’applique à reproduire les pratiques despotiques dénoncées et combattues par la révolution populaire du 22 Février ne fera qu’exacerber la crise multiforme dans le pays», estime le FFS, qui se soulève contre ces verdicts «irresponsables» et «conteste la criminalisation de l’acte politique et le musellement des voies libres et autonomes». Le FFS condamne également «l’usage de la violence et de la répression contre la famille du militant Ziani Rabah et ceux qui sont venus le soutenir devant le tribunal de Tizi Ouzou à l’occasion de son procès» et «exige la libération de tous les détenus politiques et d’opinion». N. D.