El Moudjahid 13-08-2020 Appel au dialogue pour résoudre les questions soulevées par les citoyens:Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé, jeudi à Alger, les walis à l'impérative ouverture d'un dialogue avec les citoyens "avant d'imposer toute idée dans la résolution des questions soulevées sur le terrain". S'adressant aux walis à l'issue de leur rencontre avec le Gouvernement, le Premier ministre a déclaré: "Il est impératif d'ouvrir un dialogue avec les citoyens dans toutes les régions du pays, avant d'imposer vos idées dans la résolution des questions soulevées sur le terrain", plaidant pour "l'assimilation et la prise en charge des problèmes et des préoccupations des citoyens, dans le cadre de la démocratie participative". Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'importance de la communication notamment avec les citoyens des zones d'ombre afin de prendre connaissance de leurs préoccupations et leurs priorités. Concernant la prévention contre les feux de forêts, M. Djerad a relevé l'impérative mobilisation de tous les moyens afin de préserver les ressources forestières du pays, appelant les membres du Gouvernement qui n'ont pas pu intervenir lors de cette rencontre à "présenter un résumé sur leur plan d'action dans le rapport final". APS