AP+ ABDOU SEMMAR - 13 AUGUST 2020 Révélations. Sécurité aérienne : les pratiques financières scandaleuses d’un organisme étatique /L’Etablissement National de la Navigation Aérienne (ENNA) est un organisme entièrement entièrement méconnu par la majorité des Algériens. Et pourtant, il gère une mission très sensible et stratégique. l’ENNA est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministère des Transports algériens. Et en tant qu’EPIC, il doit gérer des fonds très conséquents et de nombreux marchés aux montants faramineux. De l’exploitation technique des aérodromes jusqu’à la réglementation de la circulation aérienne en passant par la sécurité de la navigation aérienne dans l’espace aérien algérien, le travail de l’ENNA lui permet de gérer des budgets de plusieurs Milliards de Da et de plusieurs Millions d’Euros et de Dollars.