"ALGERIE 360" MERCREDI 12 AOÛT 2020 Condamnation de Khaled Drareni : L’ONU et l’UA saisies: Les appels à la libération immédiate et sans condition du journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, se sont multipliés au lendemain de sa condamnation à une peine de trois ans de prison ferme, Maitre Sofiane Chouiter, avocat et expert algérien en droits de l’homme, a annoncé avoir saisi des rapporteurs spéciaux de l’ONU et de l’UA sur la peine de prison la plus lourde prononcée depuis l’Indépendance contre un journaliste pour son travail.