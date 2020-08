"Chaise de surveillance plage" Matériel : Bois de pin traité Dim : 115 x 170 cm Hauteur : 410 cm:  Description Pour plus de sécurité sur vos plages et autres zones de baignades, nous vous recommandons nos Chaises de surveillance plage. D’une grande hauteur, ces chaises maître-nageur permettent de visualiser à distance et de rester attentif aux moindres faits et gestes des baigneurs. Nos chaises hautes de plage vous permettent également une intervention rapide en cas de danger. Caractéristiques : - Matériel : Bois de pin traité. - Dimensions : 115 x 170 cm - Hauteur : 410 cm N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous proposons des solutions sur mesure répondant à vos attentes.  Demande de DEVIS pour Chaise de surveillance plage le 15/08/2020 le 29/07/2020 une chaise haute de surveillance de plage avec roues. Contactez-nous 253 rue Gallieni 92774 Boulogne Billacourt Cedex 01 55 60 29 29 01 83 62 36 12 Contactez-nous par email