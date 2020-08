"Un poste de secours mobile "made in Landes" pour la surveillance des plages"La Scierie Labadie, basée à Roquefort, peut potentiellement séduire 150 stations balnéaires juste sur le littoral aquitain, avec ce nouveau produit. Le premier sera bientôt installé à Biscarrosse Finis les préfabriqués, qui juraient, sur la plage surveillée de Biscarrosse. D’ici quelques jours, début juin, le tout nouveau poste de secours innovant en bois prendra forme sur la dune. La Scierie Labadie, qui construit le prototype en pin maritime, jouera alors au Tétris pour assembler trois modules qui formeront la cabane ultra moderne des MNS tout l’été. Et sitôt les maillots remisés au placard en septembre, rebelote. Une grue de chez Rollin Aquitaine viendra soulever ces équipements légers (de 5,5 tonnes chacun tout de même !), pour les remiser en attendant d’autres événements ponctuels dans le courant de l’année. Lors des fêtes de fin d’année, par exemple. Des critères indispensables « C’est en ça que ces postes sont innovants. Ils ont été conçus en suivant un référentiel technique, le GIP littoral aquitain associé à l’Office national des fôrets a planché sur le projet, pour définir six critères indispensables pour fabriquer ce bâtiment. Il fallait vraiment trouver une solution, car avec les tempêtes, beaucoup de postes de secours sont menacés ou ont été emportés par la mer », développe Renaud Lagrave, le président du GIP. LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE Cosmétiques : le Sud-Ouest dans la peau Plages : le sable et l’eau tiède ne suffisent plus Sans entrer dans les détails, tout a été pensé pour rendre possible le double usage (été et hiver) de ces « cabanes » qui n’en sont donc pas. Mais également la modularité (pour répondre à l’évolution du trait de côte), l’intégration paysagère, la fonctionnalité, la conception durable et l’analyse économique de ces postes de secours. Avec bien sûr une condition : du 100 % pin maritime. construction de poste de secours destinés aux plages en bois pin des landes pour l'été a la scierie de philippe labadie a roquefort : visite de renaud lagrave conseiller régional en charge du tourisme 20160518_photo_PAB22038 construction de poste de secours destinés aux plages en bois pin des landes pour l’été a la scierie de philippe labadie a roquefort : visite de renaud lagrave conseiller régional en charge du tourisme 20160518_photo_PAB22038 © Crédit photo : Bats Pascal La précision du référentiel a été poussée jusqu’au transport du module, qui respecte les gabarits routiers pour ne pas obliger la collectivité à organiser un convoi exceptionnel à chaque déménagement… Ces « cahutes » de trois mètres de largeur et d’environ 20 mètres carrés chacune n’affichent pas, de l’extérieur, ces prouesses techniques. Pourtant, du bois abouté à la verticale contrecollé à du bois à l’horizontale constituent les parois du bâtiment. Les murs s’automaintiennent, l’assemblage, toujours réalisé par la Scierie Labadie, est réalisé par visserie. Et les modules se soulèvent par des ferrures. Très technique, on vous dit. La couleur du bois vieilli « Ces postes vont tenir des années. On a même pensé au revêtement du toit, qui pourra se changer au bout de plusieurs saisons sans toucher à la structure, insiste Philippe Labadie, patron de la scierie. Nous l’avons peint en gris, pour que le client ait le moins d’entretien possible à faire. Il a donc déjà la couleur du bois vieilli. » construction de poste de secours destinés aux plages en bois pin des landes pour l'été a la scierie de philippe labadie a roquefort : visite de renaud lagrave conseiller régional en charge du tourisme 20160518_photo_PAB22055 construction de poste de secours destinés aux plages en bois pin des landes pour l’été a la scierie de philippe labadie a roquefort : visite de renaud lagrave conseiller régional en charge du tourisme 20160518_photo_PAB22055 © Crédit photo : Bats Pascal Un joli lieu de vie pour les MNS biscarrossais qui a vu le jour grâce à un investissement de quelque 100 000 euros HT. « C’est un prototype, ce n’est pas industrialisé », commente Philippe Labadie. Mais pourquoi pas demain ? Le projet a du potentiel. « Rien que sur la côte atlantique aquitaine, il y a potentiellement 150 modules de la sorte à installer, a compté Renaud Lagrave. Je présente la fabrication à mes homologues des régions possiblement intéressés. C’est le cas en Langedoc-Roussillon. La grande journée de présentation du poste de secours, le 7 juillet, permettra aux collectivités de voir en vrai le specimen. Et de se positionner ensuite… »