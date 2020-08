VIEILLE VILLE Recrudescence des vols et agressions/VIEILLE VILLE Recrudescence des vols et agressions 16 Aoû 2020 Annaba 326 fois La recrudescence des violences, la multiplication des agressions physiques et les vols à l’arraché en milieu urbain inquiètent plus d’un. Des citoyens signalent des agressions corporelles suivies de vols dans différents quartiers de la ville . Dans la vieille ville communément appelée dans le jargon annabi « Place d’Armes », des délinquants armés d’armes blanches et d’objets contondants profitent du confinement à cause du coronavirus et de la baisse de vigilance chez les citoyens afin d’écumer de jour comme de nuit ce mythique quartier où des personnes ont fait l’objet de vols et d’agressions. Ces dernières sont soit des automobilistes ou bien des passants . Nombre d’habitants de la « Place d’Armes » sont intervenus pour sauver certaines victimes alors que d’autres se rétractent par crainte de subir le même sort que ceux qui se sont interposés auparavant lors des bagarres tel ‘’ Ammi Djamel’’ d e la cité du 11 décembre . La plupart des résidents souhaitent que leur quartier soit « nettoyé » de ces énergumènes. « Nous sommes des gens instruits, éduqués dont la quasi-totalité est née là . Ce quartier a enfanté des avocats, des médecins, des enseignants, des hauts cadres de l’Etat devenus par la suite des ministres. Notre quartier est un havre de paix, où les résidents des autres quartiers y viennent rencontrer leurs amis habitant ici, déguster une fougasse ou une pizza ronde aux anchois, faire leurs emplettes, prendre un café pour discuter et évoquer les anciens souvenirs de la vieille ville en général et de Bône la Coquette en particulier. Donc il n’est pas question que notre quartier soit l’opprobre de notre belle et magnifique ville », nous a dit un médecin généraliste qui vit toujours à la «Place d’Armes ». « La vieille ville peut à coup sûr contribuer au développement touristique d’Annaba. On doit la restaurer pour lui redorer son blason d’antan. Il faut revenir au pavage des chaussées, la réouverture du cinéma le Régent, réaliser un centre culturel, des salles de spectacle, de loisirs et de distractions pour jeunes, une salle omnisports, encourager les gens à ouvrir des commerces de prestations, aider financièrement les propriétaires de commerce à moderniser leurs locaux », a-t-il ajouté. Et de poursuivre : « Pour votre gouverne, nombre de citoyens ont un mauvais stéréotype sur notre quartier et le considèrent comme étant dangereux ou une zone coupe-gorge. A cause de ce cliché, nombre de personnes surtout la gent féminine dont l’âge ne dépasse pas la quarantaine n’ont jamais mis les pieds ici et ne connaissent même pas la mosquée millénaire Boumarouane. Elles ont peur de venir ici et s’y promener en découvrant la beauté notre vielle ville datant de l’époque ottomane ». En revanche, la collaboration et la contribution des citoyens en général et des habitants de la «Place d’Armes » en particulier sont plus que jamais nécessaires pour aider les services de sécurité qui ne ménagent aucun effort à traquer les malfrats, les auteurs des actes d’agressions, de vols et les arrêter afin de venir à bout des fléaux qui gangrènent la vieille ville. Nejmedine Zéroug