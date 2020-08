Ouvertes aux baigneurs Les plages d’Annaba sous haute surveillance Lire:Ouvertes aux baigneurs Les plages d’Annaba sous haute surveillance Lire 16 Aoû 2020 Annaba 276 fois Les plages d’Annaba sous haute surveillance Lire Des plages surchargées de monde, telle était l’image qui se dégageait, hier, lors de l’ouverture officielle de la saison estivale qui a débuté sur la côte annabie. Le Chef du groupement territorial de la gendarmerie nationale avait invité la presse à couvrir cet important évènement qui a tardé à venir, alors que le corona virus continue à faire des victimes à Annaba. Le pic a été atteint avant-hier avec 48 cas de nouvelles contaminations. Malgré cela, des centaines de baigneurs profitaient de la fraicheur de l’eau sous une chaleur torride accompagnée d’un taux d’humidité anormalement élevé. Au rond point de la Caroube, les gendarmes mobilisés autour de plusieurs commandants de ce corps passaient des consignes de prudence et veillaient à ce que les occupants des véhicules soient munis de bavettes de protection. La campagne de sensibilisation quant au respect des gestes barrières sur les plages est menée avec gentillesse et surtout disons-le amicalement. Des réfractaires ont été instruits de se protéger et en même temps protéger les autres en se munissant d’un masque ou d’une bavette. Au niveau de la plage Aïn Achir où se trouve un poste fixe occupé par la Section de Sécurité et d’Intervention (SSI) , les gendarmes ont sillonné la plage et ont donné des conseils aux estivants afin d’éviter les regroupements et faciliter ainsi une propagation de ce virus mortel. Les estivants venus de plusieurs horizons ont fait part de leur satisfaction et apprécié les conseils des jeunes gendarmes pour tant de compréhension lorsque quelqu’un se trouvait en faute. Le Chef de la daïra et le maire de la ville étaient présents sur les lieux. Ce qui a donné l’occasion à M. Merabti Tahar, l’édile de la ville de déclarer que « les plages bénéficient d’une haute sécurité, de maitres nageurs, de stands d’approvisionnement en boissons gazeuses et eaux minérales mais aussi de thé et de café. Il a insisté que pour cette année aucun parking n’a été loué aux particuliers et que le droit payant de stationnement a été aboli, ce qui veut dire que garer gratuitement son véhicule est une réalité ». Les parasols et les tables appartiennent aux estivants et sont installés à bonne distance les uns des autres. Un employé communal muni d’un haut parleur distille des conseils entrecoupé de morceaux de musique aux baigneurs. Une famille venue d’Alger en passant par Souk Ahras a fait part de son « bonheur » de prendre un bain dans les eaux claires de Aïn Achir. Des jeunes venus quant à eux de Tébessa nous ont déclaré «« Adieu les mares, les retenues d’eau des barrages et les Oueds, car enfin malgré l’éloignement de la ville d’Annaba où nous avons de la famille, on passera désormais ce qui nous reste comme vacances, à la mer ». Un point noir c’est bien celui de toutes ces bouteilles en plastique abandonnées sur l’esplanade qui domine la plage, ainsi que les prix pratiqués, ainsi une petite bouteille d’eau est cédée à 40 DA, celle de 1 litre et demi à 50 DA, soit le double du prix normal. Un manque de civisme à signaler. Ahmed Chabi