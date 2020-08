Belvédère Une plage ‘‘privée’’ ouverte au public: Belvédère Une plage ‘‘privée’’ ouverte au public 16 Aoû 2020 Annaba Une plage ‘‘privée’’ ouverte au public Hier matin la chef de daïra d’Annaba accompagné du commandant de la compagnie et des éléments de la gendarmerie nationale a procédé au démantèlement des barrières érigées par un privé une plage au Belvédère. « Le domaine public a repris ses droits sur cette partie de la corniche annabie et nul ne peut en rendre possession » Les matériels de plage entre autres les tables et chaises ont fait l’objet de saisie par les gendarmes. Cette plage était interdite au grand public durant plusieurs années, seuls ceux qui pouvaient s’acquitter d’un droit d’entrée pouvaient y accéder. Aussitôt les estivants qui avaient planté leurs parasols sur l’autre bout de la plage s’étaient rués vers cet endroit en remerciant les autorités locales d’avoir mis fin à cette situation. Le laxisme qui avait été observé par les anciens responsables a donc pris fin. Il faut reconnaitre que le wali actuel d’Annaba est en train de remettre beaucoup de choses en cause. Veillant sur la propreté des plages, il a instruit l’EPIC Annaba Propre de procéder au nettoyage des abords de la plage Réfès Zahouane, une perle de la corniche. C’est ainsi que d’après son directeur il avait fallu mobiliser plusieurs camions à double ponts d’une capacité de 18 tonnes chacun pour effectuer pas moins de 52 rotations chacun pour dégager les détritus et autres décombres. Ahmed Chabi