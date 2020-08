Loisirs Bona parc ouvre ses portes au public:Loisirs Bona parc ouvre ses portes au public 16 Aoû 2020 Annaba Bona parc ouvre ses portes au public Lancé depuis près d’une année, dans le cadre du développement touristique de montagne, Bona Parc « Forêt de l’Edough », un projet d’envergure a ouvert ses portes, hier, au public. Et il y avait du monde à l’occasion de l’inauguration de cette espace de loisir et de détente. En effet, des représentants des associations de quartiers, de la société civile, des anciens députés et sénateurs, des sportifs, des notables et beaucoup de familles, notamment de la daïra de Berrahal, ont tenu à marquer de leur présence cet événement. Ils étaient émerveillés par les lieux et le nouveau look engendré par la réalisation de ce projet. , la majorité des présents a souhaité que « les pouvoirs publics doivent encourager ce genre de développement du tourisme de montagne, afin de permettre aux zones d’ombre et qui sont nombreuses à Annaba, de sortir du néant et du marasme et spleen des jeunes ». Ce projet était très attendu par la population de la région et de ses environs qui manquent de centres de loisirs. C’est le cas d’ailleurs de la ville de Berrahal, considérée comme étant une ville satellite de la métropole Annaba, ou un mini Aquaparc a été programmé.. B. Salah-Eddine