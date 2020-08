HOMMAGE Tomate industrielle Chébah Messaoud, un défenseur acharné de la filière s’en va

Tomate industrielle Chébah Messaoud, un défenseur acharné de la filière s’en va/Tomate industrielle Chébah Messaoud, un défenseur acharné de la filière s’en va 16 Aoû 2020 Annaba 100 fois Chébah Messaoud, un défenseur acharné de la filière s’en va Les agriculteurs, d’une manière générale et particulièrement ceux de la filière Tomate industrielle sont sous le choc et profondément attristés, suite à la disparition, la semaine dernière, d’un des leurs Chébah Messaoud, à deux reprises président du Conseil national de la Filière tomate industrielle, ancien Président de Chambre de l’agriculture de la Wilaya de Annaba et président de la Filière Tomate de la wilaya de Annaba jusqu’à son décès ainsi que membre de l’APW de la wilaya de Annaba. Connu, à travers tout le territoire national, dans le milieu agricole et surtout dans les wilayas de Annaba, El Tarf, Guelma et Skikda, Messaoud passait pour un défenseur acharné de la Filière Tomate dans tous ses aspects, selon ses amis de toujours , Azzedine Berkane ,pésident de la Filière Tomate industrielle dans la Wilaya d’El Tarf et membre du Conseil National dans cette même Filière. Le S/G de l’UNPA Saci Labadlia d’El Tarf et son homologue de Annaba, ils ont abondé dans le même sens, vantant les qualités d’un homme, sa fougue, son expérience qu’il a toujours mise au service des agriculteurs. La dernière en date, est celle, à laquelle, nous avons été conviés à assister, il y a un mois et demi, comme rapporté dans ces mêmes colonnes. Il s’agissait d’une première expérience de la culture de la tomate à sec du côté d’El Kerma, dans la commune d’El Hadjar, ou le rendement a atteint presque 500 q à l’hectare. Une expérience, saluée par ses pairs, pour cet ingénieur agronome, réalisée au bout de dix années de recherches, ayant nécessité la collecte de données climatiques, pluviométrique et la nature de la terre qui doit être argileuse. Le souci majeur de cette expérience est d’économiser l’eau dans cette culture dont le kg nécessite, en moyenne 40 litres d’eau. Selon ses proches et amis, Chébah Messaoud, qui était présent au moment de l’assassinat de feu Boudiaf en 1992, a subi un choc et souffrait de problèmes cardiaques. Le défunt avait 62 ans et laisse des enfants mariés sauf le cadet âgé de 20 ans. Iheb