"L'E R" 17 Aoû 2020 Annaba" Transport scolaire 3 milliards pour les 110 zones d’ombre"La wilaya d’Annaba a recensé 110 zones d’ombre, déshéritées ou enclavées. Le transport scolaire des enfants de ces lieux nécessitait une prise en charge sérieuse et il est revenu au wali d’actionner ses services pour combler les déficits. Les différents aménagements tels que l’éclairage public, l’alimentation en gaz de ville, en eau potable, l’installation de réseaux d’assainissement, l’ouverture de nouvelles classes ainsi que des aires de jeux et de loisirs… demandent un budget conséquent. La somme nécessaire est de 3 00 milliards de centimes. La wilaya a déjà investi 88 milliards. On attend à ce que le fonds de solidarité du ministère de l’intérieur débloque l’argent nécessaire pour achever les différents projets. En matière de transport scolaire, toutes les communes ne sont plus inquiètes car 18 bus d’une valeur de 130 millions de centimes l’unité, ont déjà été attribués et c’est au cours d’une cérémonie que leur remise officielle avait été organisée le 10 juillet passé, sous la présidence du wali d’Annaba M. Berrimi. Ces bus vont assurer le transport scolaire des enfants de 11 communes. Ces bus sont beaucoup plus destinés aux enfants qui résident dans des zones déshéritées et les zones d’ombre afin de les inciter et encourager à poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Le wali a d’autre part assuré que désormais il n’y aura plus de repas froids dans les cantines scolaires, tous les bénéficiaires auront droit à un repas chaud.. Les communes qui ont bénéficié de 2 bus sont celles de Séraidi, El Bouni, El Hadjar, Annaba, Oued El Aneb et Chorfa, celles auxquelles il a été remis un bus sont Chorfa, El Eulma, Berrahal, Tréat et Chétaibi. Notons que certaines communes ont vu ainsi leurs parcs s’agrandir telles El Hadjar qui passe de 4 à 6 bus et Chétaibi de 4 à 6 bus également, la commune de Sidi Amar se trouve être couverte en matière transport n’a pas été concernée par cette dotation. Ahmed Chabi